الإثنين 25 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد اتفاقية «الممرات الآمنة».. الأمم المتحدة: تصدير أولى شحنات الحبوب الأوكرانية خلال أيام

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
ads

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد على البحر الأسود، مؤكدًا في بيان لها، أنه من المقرر أن تنطلق خلال أيام قليلة، وذلك بموجب الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات له، أن كل الأطراف في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أكدت مجددًا التزامها بعد الهجوم روسي على ميناء أوديسا يوم السبت.

وأعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها تتوقع استئناف تصدير الحبوب "هذا الأسبوع"، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، عملًا بالاتفاق الموقع مع موسكو ورغم القصف الروسي الذي استهدف السبت ميناء أوديسا الذي يعتبر محوريًا لإرسال الشحنات.

وقال وزير البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف، خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع إنشاء مركز تنسيق في اسطنبول في الأيام القليلة المقبلة، نحن نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع".

وأشار كوبراكوف إلى أن العقبة الرئيسية التي يواجهها تصدير الحبوب هي مخاطر القصف الروسي، ولا سيما بعد الضربة التي استهدفت السبت الماضي، مرفأ أوديسا على البحر الأسود، في جنوب أوكرانيا.

ومن جانبها، دافعت روسيا، اليوم الإثنين، عن الضربة التي نفذتها لاستهداف أوديسا، مؤكدةً أنها كانت تستهدف مواقع عسكرية ولا تعرقل استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكدت موسكو أنها دمّرت في هذا المرفأ مبنى يستخدم لأغراض عسكرية وكذلك صواريخ قدّمتها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القصف على أوديسا "يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط، ولا يتعلق على الإطلاق بالمنشآت المستخدمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التحميل".

ودعا كوبراكوف تركيا والأمم المتحدة، الضامنتين للاتفاق، إلى تأمين الشحنات الأوكرانية، محذرًا من أنه "إذا لم تضمن الأطراف الأمن، فلن ينجح الأمر".

من جانبه، ذكر نائب وزير البنى التحتية يوري فاسكوف أن مرفأ تشورنومورسك (جنوب غرب) سيكون أول مرفأ تنطلق منه الشحنات، يليه مرفأ أوديسا (جنوب)، ثم مرفأ بيفديني (جنوب غرب).

وينصّ الاتفاق الذي وُقع الجمعة في اسطنبول بشكل خاص على إنشاء "ممرات آمنة" للسماح بمرور السفن التجارية في البحر الأسود.

 ويتيح تصدير 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ما من شأنه أن يخفف خطر حصول أزمة غذاء عالمية. وتقول الأمم المتحدة، إن هناك 345 مليون شخص في العالم يعانون انعدام أمن غذائي حاد.

وكان يتم تصدير 90% من القمح والذرة وعباد الشمس من أوكرانيا عن طريق البحر وبشكل رئيسي عبر ميناء أوديسا على البحر الأسود، الذي كان يجري عبره 60% من نشاط الموانئ في البلاد.

وتوفّر أوكرانيا وروسيا معًا 30 % من صادرات القمح العالميّة، وقد أدّت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت، ما أثّر سلبًا على القارة الإفريقية بشكل خاص.

الامم المتحدة الحبوب الأوكرانية أوكرانيا روسيا صادرات الحبوب الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

روسيا تخاطب العرب من القاهرة

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون يوليو 2022

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب مينى باص فى ترعة المريوطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

.. وأضاءت أنوار المسرح

محمود خليل

«أنصارية» تسأل عن مصائر البشر فى العالم الآخر

منى رجب

حتى لا يندثر أولاد الأصول

محمد رفعت

مرشدون وقتله.. الهضيبي الابن

ماجد حبته

سياحة فضائية!

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطينى ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة

«اشتية» يطالب بالضغط على الاحتلال لوقف استباحة المدن والقرى الفلسطينية

إصابة عاملين فلسطينيين بالرصاص الحى.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى