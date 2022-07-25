في ذكرى رحيله: نعيد نشر مقال أحمد عبدالمعطي حجازي عن حلمي سالم

شاعر مثير للقلق

ربما كان حلمى سالم هو أكثر شعراء جيله تجريبا، وأخشى أن يكون لهذا السبب أكثرهم حيرة، وأقلهم استقرارًا واطمئنانًا إلى ما وصل إليه. وهذه حال تنتكس من الشاعر على قارئه المتابع الذى لا يرى شعرا يؤدى أوله إلى آخره، أو يتحرك تلك الحركة التكوينية التى تأتلف بها العناصر الجوهرية وتتشكل وتبتعد الهوامش والزوائد والشوائب وتنتفى، فتتضح شخصية الشاعر وتتبلور، فنميز لغته ونتذوقها ونعرف عالمه ونألفه، ونزداد معرفة به وألفة كلما قرأنا له قصيدة جديدة تضىء شعره السابق وتؤكد وتدفع به إلى الأمام.

حلمى سالم شاعر مثير للقلق حقا، وربما أحس القارئ بالعجز عن متابعته، وربما فشل فى تذوقه. إذ يجد نفسه أمام تجارب لها أهميتها وقيمتها بالطبع، لكن معظمها ينبع من هموم نظرية أكثر مما تؤدى إليها طاقة الخلق بمعناها الشامل الكثيف، هذه الطاقة التى تتجمع فيها مواهب الشاعر وعواطفه وخبراته وملكاته فتجعل التجربة اللغوية سبيلا إلى الكشف عن الشخصية الشعرية التى لا يجوز أن نختصرها فى بعض الحيل والتشكيلات النحوية والبلاغية والعروضية، وإلا وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من التمارين المتناثرة وليس أمام النفس الإنسانية بكل ما تزخر به من أحلام وأشواق وذكريات وتساؤلات ومعارف تثيرها فينا القصيدة دفعة واحدة، فنتذكر تاريخ جنسنا كله، ونعانيه بأرواحنا وأجسادنا.

كان القارئ هو كل البشر، وكأن لحظة القراءة هى كل التاريخ. وكأن البقعة هى كل الكون. تلك هى الحالة الشعرية التى نتطلع إليها ونحن نقرأ القصيدة الجديدة أو نعيد قراءة القصيدة الرائعة أيا كان العصر الذى كتبت فيه.

والشاعر لا يستطيع أن يكتب هذه القصيدة إلا إذا تملكته تلك الحالة الفريدة التى نتطلع إليها، فإذا جرد نفسه منها واستسلم لشيطان التجارب الحرفية خرج من فردوس الشعر، ووجد نفسه ضائعا متخبطا فى طرق الكتابة وحيلها وهى كثيرة جدا يعانيها بجانب من ملكاته غير واثق ولا مطمئن، بل هو خائف متردد، يبدأ الطريق ولا يكمله وينتقل منه إلى غيره فلا يفوز فيه بأكثر مما فاز فى سابقه.

وعجيب حقا أن يكون هذا شأن حلمى سالم، لأنك تقرأ شعره فتجد ثقافة شعرية واضحة وخبرة يشعر السابقين عليه وقدرة على التمييز بين لغاتهم وأساليبهم ثم أنه شعر مشغول بهموم الناس وهموم العصر، يلهج بالحب والصداقة وذكر الرحلة والسفر وطرح الأسئلة وامتحان الإجابات.

يسمى الأمكن ويثبت التواريخ ، ويصف الجسد العارى ويرسم ذبذبات الروح الملتاعة. يتحدث بلغة الراوى حينا، وبللغة المغنى حينا آخر، وبلغة المفكر المتآمل حينا ثالثا، وبلغة المناضل الثورى فى بعض الأحيان. ينقل لك أجواء المثقفين من أهل الفن والنقد والسياسة ومجالاتهم، ولا تغيب عنه أيضا سمات أهل البلد ولمحاتهم الذكية والتفاتاتهم البارعة.

غير أنك تجد كله ولا تجد الشاعر الذى يؤلف بين ذلك كله، ولا تأخذك تلك الحالة الشعرية التى تحدثت عنها، وإنما أنت تقرأ فتجد نفسك خارج النص أو خارج هذه الحالة. فلا تشك عندئذ فى أن الشاعر كان خارجها أيضا وهو يكتب هذه القصائد.

لا أقول إن هذا ينطبق على شعر حلمى سالم كله، ففيه صور مبتكر، ونحو تجريبى، ومقاطع بديعة دافئة، لكن المشكلة فى هذا الشعر أنه لا يوفقك فى محور ترى منه ما حولك، تميز فيه بين القريب والبعيد، وبين الجوهر والعرض، وبين الفكرة الأصيلة والتنويعات الفرعية وتكتشف دلالته أو تجد على الأقل ما يعينك على اقتراحها.

إنه ليس فقط تدفقا يأخذ بعضه بخناق بعض، ويأخذك معه حتى تصل إلى مصبه ولم تخرج بشيء، بل هو أيضا مراحل منفصلة إلى حد بعيد، كل مرحلة تتجاهل ما قبلها وما بعدها، كأن الشاعر الذى أصدر هذه المجموعة غير الشاعر الذى أصدر الأخرى، وهذا شيد يختلف عن التطور الذى يتضمن فيه الشعر ما اكتسبه الشاعر فى مرحلته الجديدة وما يحتفظ به ويريد أن يؤكده واعيا أو غير واع من مراحله السابقة.. إنه نوع من القفز فى المكان، أو الدوران فى مساحة واسعة يجمع فيها الشاعر خبرات تتراكم ولا تتفاعل أو تتطور، والسبب فى نظرى هو استسلام الشاعر لهاجس الحرفة وضغط الثقافة النظرية التى تتزايد نفوذها ويتضخم فى مراحل الجذب الروحى، حين تتخلى الأمم طائعة أو مكرهة عن أحلامها القومية، وتنحل عناصرها وتشتت قواها عن الفعل، وتفقد تلك الطاقة الحيوية التى كان الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون يسميها «التيار الحى الخالق» وعندئذ تغرق فى الملذات الحسية، والتطرفات العقائدية، والمجادلات الفقهية، والتجارب الحرفية، والواقع أن ما ألاحظه اليوم فى شعر حلمى سالم موجود أيضا فى شعر غيره من أبناء جيله لكن بنسب أقل وبرغبة فى التجاوز لم أشعر بها عند حلمى سالم، رغم أن أدوات حلمى سالم تبدو لى أغنى، وقدرته على اكتشاف شخصيته الفنية أوسع وأعلى لو أنه أخلص لهذه الشخصية وضبط نفسه فلم يستجب للأصوات الخارجية التى تخرجه من عالمه وتضلل خطاه.

وأنا أقرأ الآن ثلاث مجموعات مما أصدره الشاعر وكنت قد قرأت له مجموعة رابعة من قبل، هذه المجموعات الثلاث التى أقرأها الآن هى «دهاليزى والصيف ذو الوطء» و«الأبيض المتوسط» و«البائية والحائى»، وقد لاحظت أول ما لاحظته أن العناصر المشتركة فيها قليل، كأن كل مجموعة لشاعر مختلف.

تقرأ هذا المقطع مثلا من المجموعة الأولى التى كتبها قبل بضع عشر عامًا:

أدخلتنى تحت عريشة: صبابة صبابة

وصيت على لحمى الريف أباريق دكناء سيالة وقالت:

أنا بكيتك فى أول البكاء وفى آخر البكاء

ثم دهنت حقوى وقالت: صبابتان:

صبابة للحزن وصبابة للفرحة

فلما اخترت، كالطفل صبابة

الفرحة، تلاشت على نهر وهى تبكى وتقول:

أفسدت يا قوتتى

أفسدت يا قوتتى

مقطع له جماله المستمد من ذلك الجو الشرقى الذى نعرفه فى «ألف ليلة وليلة» بحكاياتها السحرية، وصورها الجسدية العنيفة، وجملها المتدفقة الموقعة الملحة بعناصر من اللغة الدارجة. لكن فى هذا النص أيضا لمحات من كتابات المتصوفين التى تصف تجاربهم ومجاهداتهم الروحية، وما يتاح لهم وينكشف أمامهم من مذاقات وأسرار، وفيه لمحات أخرى من أناشيد التوراة ووقفات أنبيائها أمام الفرح العميق والحزن العميق.

لكنك تقرأ مقطعا آخر من المجموعة الثانية «الأبيض المتوسط» فترى شاعرا آخر:

المدى

كان عشبة مضاءه

وكنت فى صبابتى

مفتتا على نوافذ البراءه

بأن لى كائن

يطل بين نخلة وبين ماء

ويمنح الحريق موعدا

صاح فى سنينى

المدى عشبة. والمساء

هذا الشاعر الآخر الذى تراه لا يحكى لنا حكاية رجل مسحور بما حوله، وإنما يرى رؤيا نبى ينكشف له الغيب، فهو مركز العالم وبؤرة المدى، وليس عاشقا اصطفته جنية عاشقة.

واللغة فى المقطع الأول سرد، وفى المقطع الثانى غناء والفاعل فى المقطع الأول هو الشخص الغائب أما فى المقطع الثانى فالأنا هو الفاعل والجمل فى المقطع الأول طويلة ممتدة، وفى المقطع الآخر قصيرة حادة.

والإيقاع يعتمد فى المقطع الأول على توازن المعطوفات وتكرار المفردات، فالشاعر فى هذه المجموعة الأولى يجرب قصيدة النثر، وإن تخللت إحدى القصيدتين اللتين تضمهما المجموعة مقاطع موزونة تدل على خبرة الشاعر وتشى بجمال صوته إذا غنى:

الوردة حمالة أوجه

لمسة عاشقتى البحر بكفين مدربتين

على اللمس الصافى

وأنا أغرقنى موجه قلت لصاحبتى: ما تختارين؟

أجابت : لك صحراء الورد

ولى مره

الوردة حمالة أوجه

لكن المجموعة الثانية كلها موزونة كما نرى فى المقطع الذى قمناه منها، أقصد الذى يبدأ بكلمة «المدى»، لكن الوزن فيه مزيج من بحرين اثنين هما المتدارك والرجز، أما تقفيته فتذكرناكما تذكرنا العناصر الأخرى بشاعر بالذات هو أدونيس، وبمجموعة معينة من مجموعات أدونيس هى «أغانى مهيار الدمشقى» لقد نظم حلمى سالم قصائد هذه المجموعة « الأبيض المتوسط» بين أواسط السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وهى المرحلة التى وقع فيها حلمى سالم كما وقع فيها شعراء مصريون آخرون منهم عبد المنعم رمضان تحت تأثير الشاعر السورى، ومما يلفت النظر أن حلمى سالم فى هذه المجموعة ذاتها يعلن أن تجربته القاسية التى عاشها هو وجيله لا تسمح له بأن يكون خلفا لصلاح عبد الصبور، لأن صلاح عبد الصبور عاش تجربة رومانتيكية لم تتح للجيل الذى ظهر فى السبعينيات، وفى هذا يقول حلمى سالم:

هل عاد لائقا لمثلى أن يقول:

« صافية أراك يا حبيبتى كأنما كبرت خارج الزمن»؟

أنا مضت بى السنون والطعون وغربلتنى غرابيل الضحايا ولطمة الزمن الخئون

عهد من الغناء فات

وابتدت بى عهود خليق بها أن أقول

طبقا لنهجى الدمارى الحنون

الينايريون

قادمون

والبيت الثانى الذى ضمنه الشاعر هذه الأبيات من قصيدة صلاح عبدالصبور «أحلام الفارس القديم». أما الينايريون القادمون فهم المنسوبون إلى شهر يناير.

كما نسيت بعض الجماعات الثورية الروسية إلى شهر ديسمبر فأصبح أفرادها يسمون الديسمبريون. ولست مع حلمى سالم فى أن صلاح عبد الصبور كان رومانتيكيا أو كان ناعم البال أو خاليا من الهموم أو ناجيا من لطمات الزمن الخئون كما توحى أبيات حلمى سالم بذلك. فإن صدقت بعض أوصاف صلاح على الحبيبة التى يتحدث عنها فى قصيدته فقد جعل نفسه نقيضا لها فى القصيدة ذاتها حيث يقول:

لكننى يا فتنتى مجرب قعيد

على رصيف عالم يموج بالتخليط والقمامه

كون خلا من الوسامه

اكسبنى التعتيم والجهامه

حين سقطت فوقه فى مطلع الصبا

فإذا كانت تجربة شعراء السبعينيات الحياتية تختلف رغم هذا عن تجربة صلاح عبد الصبور، فهى تختلف بالقدر ذاته عن تجربة أدونيس، بل إن اختلافها عن تجربة أدونيس أوضح وأظهر.

غضب المنتحرين وغضب النبلاء

حين تنهى قراءتنا لقصيدة حلمى سالم التى يرى فيها أن تجربته فى الحياة ترسم له فى الشعر طريقا يختلف عن طريق صلاح عبد الصبور نجد أن حلمى سالم كان بعيدا عن مصر حين نظم هذه القصيدة التى يقدم فيها صورة من حياة الشبان المصريين فى أوروبا، ولهذا سمى قصيدته «فضة من أجل فيينا وقبران» وذكر فى نهايتها اسم المدينة التى نظمها فيها وهى فيينا عاصمة النمسا كما ذكر التاريخ الذى نظمت فيه وهو شهر أغسطس عام ١٩٨٠ ولو أننا أنعمنا النظر فى كل هذه الإشارات لوجدنا أن رغبة حلمى سالم فى الانفصال عن شعر صلاح عبد الصبور كان تعبيرا عن رغبته فى الانفصال عن مصر كلها فى الوقت الذى كتب فيه قصيدته، فتاريخ الكتابة حد يفصل بين مرحلتين من حياة الشاعر مرحلة كان، ومرحل يكون:

كان الفتى كان

خارجا من قتامة الدموع والمكان

وكان الفتى يكون

صارخا فى جثة الهمود والسكون

هذا الحد الذى يشير إليه الماضى والمضارع فى هذا المطلع كان فاصلا أيضا بين مرحلتين فى تاريخنا الحديث، ما قبل يونية ١٩٦٧ وما بعده. الماضى زمن الأحلام الوردية والاندفاعات الواثقة، والمضارع زمن الهزيمة والانكسار. وإذا كان صلاح عبد الصبور أو شعره تعبيرا عن زمن الحلم والاندفاع فحلمى سالم وجيله كله تعبير عن الهزيمة والثورة على صانعيها. إنه جيل مطعون يشعر أن آباءه خدعوه بما صوروا له من أحلام لم تتحقق، وخذلوه حين تخلوا عن هذه الأحلام التى رأى نفسه فيها وبنى مستقبله على أساسها، فإذا انهارت فقد انهار المستقبل وضاع الجيل وانقطعت صلته بالماضى الذى أصبح ينظر إليه نظرة العاشق المخدوع، وينظر إلى رموزه من الكتاب والشعراء نظرة امريء القيس إلى أبيه المقتول حجر بن عمرو الذى قال فيه ابنه «ضيعنى صغيرا، وحملنى دمه كبيرا» لكن الفرق بين امرئ القيس وحلمى سالم أن امرأ القيس آلى لا يأكل لحما ولا يشرب خمرا حتى يأخذ بثأر أبيه، أما حلمى سالم فقد تخلى عن ثأر آبائه وقرر أن يأخذ بثأره هو من الأب الذى ضيعه أى من صلاح عبد الصبور، تماما كما فعل محمد سليمان حين قرر أن يأخذ بثأره منى فى عدة قصائد منها قصيدته «هل غادرت كائناتك مملكة الليل» التى يقول فيها:

وأنا واحدمن بلادك

كنت ادخرتك للرقص أو للبكاء

ولكننى لم أجدك

فقاتلت وحدى

يشير بذلك إلى السنوات التى عشتها فى باريس وكان يحب أن أبقى دائمًا فى مصر، وإن لم يكن البقاء فيها شفيعا لصلاح عبد الصبور عند حلمى سالم كما لم يكن شفيعا لأمل دنقل عند أحمد طه وهو شاعر آخر من شعراء السبعينيات اتهم أمل دنقل بالتلون والاستسلام.

وأنا أفهم تماما هذا الغضب وأراه موقفا مشروعا لم ينفرد بالتعبير عن شعراء السبعينيات وأنما شاركهم فيه شعراء الجيل الذى انتمى إليه فلم يندد بحكم الفرد شاع مصرى معاصر كما ندد به صلاح عبدالصبور ولم يندد بالهزيمة شاعر معاصر كما فعل أمل دنقل، أما السفر فتجرب مر بها حلمى سالم وحسن طلب وأحمد طه وجمال القصاص ومحمد صالح كما مر بها محمد عفيفى مطر وكاتب هذه السطور لأنها لم تكن بعيدة عن هذا الغضب الذى خفت حدته الآن، ولهذا لا أقف عنده إلا لأبحث عن تأثيره فى شعر حلمى سالم؟

لقد عبر عنه بالاندفاع فى طريق التجريب وهو طريق سلكه شعراء السبعينيات جميعا لأنهم يتفقون جميعا على رفض اللغة التى ورثوها من الأجيال التى سبقتهم، وعلى ضرورة خلق لغة شعرية أخرى لها من الخصائص ما يستطيع به أن تعكس نظرتهم للعالم وتشخص رفضهم رفضهم للواقع وتمردهم عليه. لكن حلمى سالم هو أكثر شعراء جيله قلقا وترددًا ورغبة فى تربة كل بدعة وامتحان موهبته فى استعمال كل ما يتحدث عنه النقاد من أساليب الكتابة الشعرية وتقنياتها المعاصرة ولهذا رأيناه لا يستقر على لغة، ولا يواصل السير فى طريق رغم ما يتحقق له من تباشير كان ينبغى أن تشجعه على التقدم طلبا للنضج والاكتمال.

لكن المشكل التى نواجهها مع حلمى سالم ومع رفاق له من شعراء جيله أنهم يرفضون الوصول إلى ما نتمناه لهم من نضج واكتمال لأن وصولهم إلى النضج يكلفهم أن يخلصوا لفطرتهم الشعرية أكثر مما يخلصون لثقافتهم النقدية التى أخشى أن تكون مضطربة متضاربة مفروضة عليهم بما تحمل من سمات عصرية جذابة لا بما تعبر عنه من حاجات حيوية عميقة. هذه الجاذبية هى التى تشد بعض الشعراء إلى تجارب عقيمة لا تثمر شيئا وهى التى تحول دون أن يخلصوا لفطرتهم الشعرية التى ربما ساقتهم - إذا أخلصوا لها - فى طريق يكرهون السير فيه، لأنه يتناقض مع أفكارهم النظرية أو يشكك فى سلامتها على الأقل.

إن نضوج الشاعر معناه أن يصل إلى لغة يستطيع قارئ الشعر أن يتذوقها ويستخرج معناها بنفسه أو بواسطة غيره فلا بد إذن من أن تكون رغم جدتها لغة مشتركة أو قابلة لأن تكون مشتركة وهذا يفرض عليها أن تلتزم ما هو أساسى من حدود اللغة وخصائص الشعر وأن تحمل ما هو جوهرى من عمل الشعراء السابقين واللاحقين. والنضوج باختصار معناه العودة إلى جوهر الانتماء للواقع وللتجربة الشعرية فى مصر بالذات فالانتماء للواقع والانشغال بهمومه أساس من أسس هذه التجربة يميزها مثلا عن التجربة الشعرية اللبنانية التى تبالغ فى الزخرفة ويبدو فيها الشاعر وكأنه الموجود الذى ينفى وجوده وجود الأشياء.

ولقد رسم عدد من شعراء السبعينيات مستقبلهم حين بدأوا الكتابة على أساس أنهم شعراء هامشيون لا يلتفت إليهم الجمهور فليس للجمهور إذن أن يطالبهم بأن يلتفتوا إليه أو يشعروا بوجوده، وما داموا قد أسقطوا عن أنفسهم هذا الشعور بالانتماء فلهم أن يكتبوا باللغة التى تروقهم وأن يدمروا ما شاءوا من الأصول والحدود ويبقوا على ما شاءوا.

لكن هؤلاء الشعراء يرون الآن أنهم لم يعودوا هامشيين وأن فى مصر جمهورا للشعر يريد أن يقرأ لهم ويتذوق شعرهم ويسلمهم كنوزه الروحية وينصبهم خلفاء لشعرائه الأفذاذ، ومن هنا هذه المقالات التى التزمت فيها نسبا متساوية من التعريف والتفسير، ومن المجاملة التى لا تصادر على النقد، والنقد الذى لا ينبغى أن يفسد اللقاء أو يقطع الحوار.

ولقد هيأ لى حلمى سالم بالذات الفرصة لأكون معه أكثر صراحة وأقل مجاملة فهو ليس مجرد موضوع وأنما هو أولا صديق، وهو بعد ذلك أكثر زملائه اندفاعا فى مغامرة التجريب ولهذا فهو أكثرهم وقوعا فى المآزق التى يسهل أن يقع فيها كل مغامر جسور.

لماذا كان حلمى سالم أكثر زملائه اندفاعا فى مغامرة التجريب؟

ربما لأنه كان أكثرهم شعورا بالطعنات التى وجهت لجيله طعنة بعد طعنة حتى بلغ به الألم حد التمزق وطلب الخلاص من أى سبيل ألا أن يكون هذا الواقع الذى يئس منه وخلفه وارءه وذهب إلى فيينا يبحث فيها عن مكان له فلم يجد هناك أيضا غير الضياع، وها هو يصرخ فى الشوارع مناديا على الصحيفة النمساوية التى كان يكتسب قوته ببيعها:

كورير - كورونا

يهتف الفرعون ضاحكا مرة، ومرة محزونا

كوير - كورونا

عصافير باعت ظهرها المطعونا

كورير كورونا

متى يصرخ الفرعون: مرة أضاعوا ترابنا ومرة أضاعونا؟!

هذه التجربة العنيفة التى أجرت لسان حلمى سالم بهذه العبارات التى تقطر سخرية باكية وركاكة معبرة هى التى دفعته أيضا لأن يسخر من شعر صلاح عبدالصبور ويجد فى تقليد أدونيس معادلا يعبر به عن حاجته للهروب من نفسه ورغبته فى قطع كل صلة تربطه بأصوله ذلك لأن تجارب أدونيس الشعرية وكتاباته النقدية أهلته لأن يكون رمزًا لفكرة الرفض والقطيعة وهى فكرة جذابة تكون فى بعض الأحيان نوعا من النبل، وتكون فى أحيان أخرى نوعا من الانتحار.

وفى ظنى أن المبالغات التى نجدها عند حلمى سالم وعند غيره من شعرائنا الشباب، والتى تتمثل فى التعمية المجانية وفى تكلف الإبهام واعفاء النفس من معرفة اللغة واحترام القارئ وطلب الرضا من خارج الحدود - فى ظنى أن هذه المبالغات تعبر حقا عن الرفض لكنه رفض من النوع الأخير.

غير أن حلمى سالم يفاجئنا بقدرته على تجاوز هذا التردد فى تجربة أخرى له تنطوى على تمرد كثير لكنه تمرد إيجابى اتخذ فيه الموقف الصحيح واستجاب لفطرته كشاعر والتزامه كإنسان مواطن تلك هى تجربته الخصبة فى لبنان حيث شهد الغزو الإسرائيلى للبلد الشقيق وظل فى بيروت يقاوم مع اللبنانين والفلسطينيين حصار الأعداء لها. لقد ردته هذه التجربة لفطرته الشعرية وهدته لصوته الحقيقى فتنبأ صدقا لا إدعاء بالانتفاضة الفلسطينية ورأى فى عام ١٩٨ ما سوف يفعله الحجر بعد هذا التاريخ بأربع سنوات:

قال لى حجر

أنا الزمان الحقيقى والتواريخ الآخر

هشيم انحنى، وانكسر

قالى حجر

خذوا شريعة الطريق منى

يد ضئيلة، قوس

والمدى وتر

واصل بين اشتعالة الجذور والغصون والثمر

........

.......

وهذا هو الغضب الساطع!

اللغة قديمة .. والكلام جديد

لا تصدقوا الشاعر المعاصر حين يقول لكم إنه سوف يأتى فى الشعر بما لم يستطعه من سبقه من الشعراء لا تصدقوا حسن طلب مثلا حين تقرأون قوله فى «آية جيم» يصف هذه القصيدة بأنها «سمط الدهر» أى قلادته وعقده الفريد، وأنها «اية سيختصم حولها الناس كما لم يختصموا من قبل»، وأن المتنبى لم يكن يستطيع إن أراد يوما أن يتجيم - أى أن ينظم قصيدة جيمية - سوى أن يأتى بشىء شبيه بما قاله حسن طلب!

إن فى هذه الكلمات زهوا ظاهرا، وفيها أيضا سخرية مرة ببطنها الشاعر الذى جاء بعد المتنبى بأحد عشر قرنا، فلو كان هناك شبه بين الشاعرين فهو الشبه الذى قال عنه المتنبى.

ودع كل صوت غير صوتى فاننى