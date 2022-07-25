البيت الأبيض: أعراض «كوفيد» اختفت من الرئيس الأمريكى بايدن

قال كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي اليوم، إن أعراض «كوفيد-19» اختفت بالكامل لدى جو بايدن منذ أن ثبتت إصابته الأسبوع الماضي.

وقال طبيب بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض: «يلاحظ فقط في هذه المرحلة بعض الاحتقان في الأنف وبحة بسيطة في الصوت».

وفي بداية الأسبوع الحالي، قال الطبيب إن أعراض السعال وآلام الجسم التي عانى منها بايدن تراجعت وإنه لا يعاني من أي ضيق في التنفس.

وكرر الطبيب اليوم أن رئتي بايدن بخير وأنه كان يستجيب بشكل جيد للعلاج.

وتم إعلان إصابة بايدن بكوفيد-19 يوم الخميس الماضي.