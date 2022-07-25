انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق المريوطية

طلبت النيابة العامة بالجيزة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق اندلع بمخلفات بالمريوطية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق اندلع حريق بمخلفات بالمريوطية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من حريق بمخلفات بالمريوطية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق بمخلفات في أرض فضاء بشارع الثلاثيني الجديد المريوطية.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.