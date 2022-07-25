الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي للمرحلة الثانية

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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ازداد بحث أولياء الأمور عن نتيجة قبول رياض الأطفال 2023 بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن النتيجة  طوال الشهر الجاري، وهو نفس رابط تقديم رياض أطفال الذي استخدمه أولياء الأمور في تقديم رياض أطفال طوال شهر يونيو الماضي.

نتيجة قبول رياض الأطفال 2023

وتصدرت  نتيجة قبول رياض الأطفال 2023
أكثر العبارات بحثًا على الانترنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم من قبل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال حيث لا يقل عن 4 سنوات.

رابط نتيجة التقديم في رياض الاطفال 2023

يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال 2023 من خلال  الرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم ل نتيجة قبول رياض الأطفال واتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الاطفال من هنا.
  • إدخال كلمة السر الخاصة بحساب ولي الأمر.
  • إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.
  • الضغط على تسجيل الدخول، وبعدها تظهر المدرسة التي تم قبول الطفل بها.

ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 6/ 7/ 1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

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خطوات الاستعلام عن نتائج قبول أولى ابتدائي في المدارس الحكومية 2023

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الكليات التي لها اختبار قدرات 2022 ورابط التسجيل


تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

بعد ظهور نتيجة رياض الأطفال بعد انتهاء فترة التقديم الالكتروني وقيام المدارس بدراسة الملفات الالكترونية التي وصلتهم وإعلان نتيجة قبول رياض الأطفال تأتي المرحلة الثانية وهي تجهيز الملف الورقي لتقديم رياض الاطفال بالمدرسة التي تم قبوله فيها.

وبعد اعلان نتيجة قبول رياض الأطفال يقوم ولى الأمر بتجهيز بعض المستندات المطلوبة لتسليمها للمدرسة، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي وبعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه) وجاءت كالآتي:

  • حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.
  • صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».
  • شهادة ميلاد مميكنة  للطفل أصل وصورتين.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.
  • بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.
  • ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.

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وائل لطفي

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