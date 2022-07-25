الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 آلاف شيكارة دقيق مدعم ناقص الوزن داخل مطحن بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة على الأسواق والمطاحن لمواجهة بيع السلع المدعمة بالسوق السوداء، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مطحن بدمنهور، وذلك لإنتاجه دقيقًا مدعمًا ناقص الوزن بعدد 10 آلاف شيكارة دقيق بإجمالى كمية تقدر بـ4.5 طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التفتيش والمتابعة لحركة صرف النخالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف ووصول كميات النخالة للمواطنين وعدم التلاعب بالكميات في السوق السوداء، وخلال الحملة أيضًا تم فحص عدد من شكاوى المواطنين والتفتيش على عدد من مصانع الأعلاف، للتأكد من عدم وجود مخالفات.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وأشرف عبدالحميد وكيل مديرية التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على الالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مديرية التموين والتجارة البحيرة حملة مكبرة السوق السوداء مطحن دمنهور شيكارة دقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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