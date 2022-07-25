الإثنين 25 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة متعفنة لشاب مبتور الساق فى شقة بالخليفة

جثة
جثة
ads

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب مبتور الساق داخل شقته في الخليفة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بعقار الشاب المتوفي. 

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم فتح الشقة وتبين العثور على جثة شاب يدعى "ص.ا.ص"، 45 عامًا، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وأن الجثة مبتورة الساق.

وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود كسر في الأبواب والنوافذ، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وكشفت التحريات عن أن الساق المفقودة نتيجة تعرض المتوفي لعملية جراحية في وقت سابق بسبب مضاعفات مرض السكر.

وتابعت التحريات أن المتوفي يعاني من عدة أمراض مزمنة، ورجحت التحريات أن تكون الوفاة ناتجة عن المرض وعدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.

القاهرة جثة جثة متعفنة شاب مبتور الساق الخليفة مشرحة زينهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور مصر فى العالم

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

تعرف على أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الإثنين 25-7-2022

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

القس. رفعت فكرى

لا تؤجل تقديم الورود

لواء.حمدى البطران

سلوكيات خاطئة

ماجد حبته

لافروف فى إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

العقد الاجتماعى.. النسخة المصغرة

رشا عبدالمنعم

صانع القوارب.. حازم عزمى ودور الناقد

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

رغم خطوات التطبيع.. لماذا عاد "حل الدولتين" إلى مركز الخطاب العربي؟

لابيد: حظر «الوكالة اليهودية للهجرة» يؤثر على العلاقات بين إسرائيل وروسيا

إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلى