العثور على جثة متعفنة لشاب مبتور الساق فى شقة بالخليفة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب مبتور الساق داخل شقته في الخليفة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بعقار الشاب المتوفي.

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم فتح الشقة وتبين العثور على جثة شاب يدعى "ص.ا.ص"، 45 عامًا، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وأن الجثة مبتورة الساق.

وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود كسر في الأبواب والنوافذ، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وكشفت التحريات عن أن الساق المفقودة نتيجة تعرض المتوفي لعملية جراحية في وقت سابق بسبب مضاعفات مرض السكر.

وتابعت التحريات أن المتوفي يعاني من عدة أمراض مزمنة، ورجحت التحريات أن تكون الوفاة ناتجة عن المرض وعدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.