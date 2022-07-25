«مصايف الإسكندرية» تقدم خدمة جديدة للمواطنين

مكان الشاطئ وسعر التذكرة..

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تقديم خدمة جديدة للمصطافين، ضمن نشرتها اليومية لحالة الشواطئ، لمعرفة تفاصيل اسعار الشواطئ وطرق الوصول لها.

وأشارت الإدارة في بيان على صفحتها الرسمية، إنها تلقت أسئلة واستفسارات كثيرة تدور حول كيفية الوصول إلى الشاطئ وقيمة تذكرة دخوله، ولهذا تم إدخال خدمة (qr code) أو رمز الإستجابة السريع، وتم إرفاق شكل توضيحي للخدمات المُقدمة من خلاله، حيث يتم وضع الموبايل فوق رمز الاستجابة السريع وفورًا سينقل لك المعلومات الخاصة بطريق الذهاب إلى الشاطئ.

وكانت قد فعلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خدمة الحجز الالكتروني منذ العام الماضي، وذلك غبر الموقع الخاص بالإدارة، كما يتيح الموقع لأهالي المحافظة والمصطافين، التعرف على نسب إشغال الشواطئ، للتوجه للشواطئ ذات نسب الإشغال المُنخفضة في حالة اكتمال العدد في شواطئ أخرى.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تضم61 شاطئ تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتنقسم بين الشواطئ المجانية، العامة، الخدمة لمن يطلبها، المميزة، السياحية.

أسعار وخدمات شواطئ الإسكندرية

وتنقسم شواطئ الإسكندرية إلى شاطئ المندرة المجاني بالمنتزة ثان، وشاطئ سيد درويش بالأنفوشي، ويسمح فيهما بدخول الرواد مجانًا، والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه، ووحدات خلع الملابس مجانًا، و تضم 6 شواطئ عامة هم: (ميامي العام، السرايا العام، جليم العام، المكس العام، شهر العسل العام، الهانوفيل العام)، برسم دخول 5 جنيهات للفرد شامل جميع الخدمات.



كما تشمل 29 شاطئ خدمة لمن يطلبها

بجميع أنحاء الإسكندرية برسم دخول 10جنيهات للفرد، و21 شاطئ مميز، برسم دخول 15 جنيهًا للفرد، 3 شواطئ سياحية هم:( طاحونة المندرة، ستانلي، شط الإسكندرية الشرقي بالعجمي)، برسم دخول 25 جنيهًا للفرد، وجميع الشواطئ تشمل التذكرة، كما أن جميع الخدمات من الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه، ووحدات خلع الملابس مجانًا.