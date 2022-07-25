الإثنين 25 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 7 أشخاص فى إطلاق نار داخل منتزه بلوس أنجلوس

إطلاق نار في لوس
إطلاق نار في لوس أنجلوس
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قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، إنما لا يقل عن 7 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في منتزه الأحد، بينما لا يزال منفذ الهجوم طليقًا.

وأضافت الإدارة، في بيان، إن المسعفين نقلوا 4 رجال وثلاث نساء إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار على أو قرب معرض للسيارات في منتزه "بيك بارك" في سان بيدرو، بجنوب غرب لوس أنجلوس.

وأطلقت شرطة لوس أنجلوس تحذيرًا عامًا للسكان؛ لأن الشخص الذي نفذ الهجوم لا يزال طليقًا في المدينة.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن ثلاثة من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية من بينهم رجل وامرأة في حالة حرجة، وقالت بعض المصادر غير المؤكدة، إن إطلاق النار متعلق بعصابات.

وقال البيان: "لا يوجد مصابون آخرون في الموقع"، مضيفًا أنه لم يتم بعد التأكد من ملابسات إطلاق النار.

وأغلقت السلطات المنتزه بالكامل، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج، مع احتمالية أن يكون منفذ الجريمة داخل الحديقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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