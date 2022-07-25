الإثنين 25 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شقيقين برصاص مسلحين شمالى العاصمة بغداد

إطلاق نار
إطلاق نار
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قتلا شقيقين إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

 

وصرح مصدر أمني بأن مروان محمود حسين 19 عاما، وأنس محمود حسين 18 عاما، قتلا أثناء عودتهما من حفل زفاف في قرية ألبو كاظم الزور التابعة لقضاء الطارمية.

 

وأضاف المصدر أن "القتيلين تعرضا لهجوم مسلح من قبل عجلة يستقلها عناصر مجهولة، يعتقد أنهم تابعين لتنظيم داعش".

 

وهذا الخرق الأمني هو الثالث من نوعه في قضاء الطارمية، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصيب ثلاثة منتسبين أمنيين بجروح متفاوتة في القضاء، في وقت سابق من اليوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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