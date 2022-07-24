الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بحلوان

جثة
جثة
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شهدت منطقة حلوان جنوب القاهرة، مساء الأحد حادث بشع، حيث لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع، نتيجة اختلال توازنها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال فتاة تدعى "م.أ"، 14 سنة، مصابة بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطها من علو، وتوفيت جراء إصابتها.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة الضحية ترتدى ملابسها بالكامل، وبها عدة كسور وكدمات.

تشير التحريات الأولية إلى اختلال توازن الضحية حال توقفها بشرفة منزلها وسقوطها وتجرى مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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