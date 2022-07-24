الأحد 24 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى وماكرون يبحثان هاتفيا قضايا إقليمية ودولية مشتركة

جريدة الدستور
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أجرى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين، حيث تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في سياق متابعة نتائج المباحثات الاخيرة التي تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس الأخيرة لباريس، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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