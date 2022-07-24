الرئيس السيسى وماكرون يبحثان هاتفيا قضايا إقليمية ودولية مشتركة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين، حيث تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في سياق متابعة نتائج المباحثات الاخيرة التي تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس الأخيرة لباريس، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.