الاستعلام عن حالة مصاب صدمته سيارة بالعجوزة

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة شخص أصيب نتيجة اصطدام سيارة به في شارع السودان وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري بشارع السودان في العجوزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي صدمت شخصا مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وباشرت النيابة التحقيق.