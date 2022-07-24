حبس عامل لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبطت بحوزته عملات أجنبية للاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة عابدين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعثر بحوزته على مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.