حبس المتهمين باحتجاز وتعذيب «أجنبى» فى السلام

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس شخص ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بخطف شخص أجنبي والتعدي عليه بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة السلام.

البداية عندما تلقى اللواء طه فودة، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إخطارًا بتلقي المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ونجله- مقيمين بدائرة القسم لقيامهما باستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنهما والتعدى عليه بالضرب دون حدوث ثمة إصابات وتقييده بالحبال وتجريده من ملابسه وتصويره باستخدام هاتف محمول لوجود خلافات مالية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء عمرو إبراهيم، مدير المباحث الجنائية تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسين خيري، رئيس المباحث من ضبطهما، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة يحتوى على مقطع الفيديو المُشار إليها الخاصة بالمجنى عليه وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيداها.

وأقر المتهم الأول بأنه نظرًا لوجود معاملات تجارية بينه وبين المجنى عليه وقيام الأخير بالتحصل منه على كمية من الفاكهة تقدر قيمتها بحوالى 1,700,000 جنيه لتصديرها للخارج إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك قام بالاشتراك مع نجله "المتهم الثانى" لاستدراجه بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما وفور حضوره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها سالفا الذكر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لابتزازه وإجباره على رد المبلغ المالى.

بمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.