الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق أعلى مبنى مديرية أمن الجيزة القديم

حريق
حريق
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طلبت نيابة الجيزة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق بمخلفات أخشاب أعلى مبنى مديرية أمن الجيزة القديم الكائن بدائرة قسم شرطة الدقى، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق أعلى مبنى المديرية القديم الكائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين أن الحريق بمخلفات أخشاب على مساحة 2 متر في 2 متر، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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