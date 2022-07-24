بعد بلاغ شيرين.. قانونى: والد طليقها مهدد بالحبس وتعويض يصل لمليون جنيه

بعد البلاغ الذي تقدمت به شيرين عبدالوهاب ضد والد طليقها حسام حبيب، تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير، يواجه الأخير عقوبة الحبس لـ3 سنوات والغرامة التي تصل لـ20 ألف جنيه.

وتقدمت شيرين ببلاغ حمل رقم «32260» للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب، والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف والتشهير بها بعد مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

نص البلاغ ضد طليق شيرين

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب: «في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج (كلمة أخيرة) مع لميس الحديدي، وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرًا، وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية، قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب بعمل بوست على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».

واستكمل بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد حسين حبيب: «قام بسب الشاكية بألفاظ خارجة، حيث قال في البوست المنشور على صفحته، وشاهده الكثير من الناس: أين ميثاق الشرف الإعلامي.. شرف؟ جاتكو القرف، واللي الإعلامية اللي أول اسمها لام وآخر إسمها سيس هيا برامج التوك شو بقت بتتأجر للشرشوحة والشر والمفضوحة والنمامة واللمامة والكدابة والسبابة الفضاحة والنطاحة واللي بتكدب بكل بجاحة.. تلك الألفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها».

وطالب محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في نهاية البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.

خبير قانونى يكشف أركان الجريمة

وقال المحامي حسن يوسف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن إثبات جريمة التشهير والسب والقذف عبر الإنترنت يتطلب وجود «برنت سكرين» يتضمن كلام الجاني للمجني عليه، كما يشترط وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل ليتم اتخاذ ما يلزم قانونيًا تجاهه، وهي الجرائم التي ركزت الدولة على محاربتها خلال الفترة الماضية بشكلٍ ملحوظ.

وأضاف "يوسف" أن عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي تكون الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل من تعمد إزعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "يوسف" إلى أن الحبس يكون وجوبيًا مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير، فضلا عن تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقه المجني عليه في قضايا التشهير.