«تسير في صالح المارد الأحمر».. تاريخ مواجهات الأهلي والجونة قبل لقاء اليوم

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتنطلق المباراة بين الأهلي والجونة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على استاد وي السلام.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الجدول برصيد 57 نقطة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن تاريخ المواجهات بين الأهلي والجونة.

"ترتيب الدوري لكل منهم"

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 13 لقاء.

"المباريات التي جمعت بينهما"

هناك 19 مباراة جمعت الأهلى والجونة منذ صعود الجونة للأضواء موسم 2009 – 2010، وحقق الأهلي فيها 10 انتصارات مقابل فوز وحيد للجونة وتعادلا 8 مرات .

"الأهداف في مرمى كل منهم"

أما بالنسبة للأهداف، فإن الأهلي أحرز 27 هدفا في شباك الفريق الساحلى في مقابل 11 هدف استقبلتها شباك الأهلي.

"الذهاب والإياب"

حقق الأهلى الفوز على الجونة ذهاباً وإياباً فى ثلاثة مواسم فقط، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة أمام الجونة فى 10 مباريات مقابل ثلاثة مباريات للفريق الساحلى.

"المواجهة الأولى والأخيرة بين الناديين"

في المواجهة الأولى بين الفريقين، تفوق الأهلى (1 – 0) فى الجولة الرابعة عشرة بتوقيع الليبيرى فرانسيس دوي، بينما في المواجهة الأخيرة بين الفريقين فى الدوري تعادلا سلبياً في الدور الأول لدوري هذا الموسم، فيما تقابل الفريقين فى كأس الرابطة وانتهت المباراة بالتعادل السلبى.