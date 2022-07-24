صاحب ورشة حدادة يحولها لوكر لتصنيع السلاح بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب ورشة حدادة حوّل ورشته لوكر تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، في مركز قليوب.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام صاحب ورشة حدادة بدائرة المركز بإدارة ورشته لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث مركز قليوب، وتمت مداهمة الورشة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط "أ س ح"، 38 سنة، مالك ورشة حدادة، سبق اتهامه في قضية "بلطجة"، بإدارة ورشة في تصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

وُضبط بحوزته 7 فرد خرطوش، وأجزاء سلاح نارى، و500 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.