الأحد 24 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة صدمتها سيارة فى بلبيس بالشرقية

إصابة
إصابة
ads

أصيبت ربة منزل بسحجات وكدمات وكسر بالساق اليمنى، إثر تعرضها لحادث تصادم أثناء عبورها الطريق بمنطقة الطيارة باتجاه بلبيس، في الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول" ص. س .س" 53 عامًا مقيمة دائرة مركز بلبيس، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالساق اليمنى.
تبين من التحريات والفحص أثناء عبورها الطريق بمنطقة الطيارة اتجاه بلبيس صدمتها سيارة، مما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالساق اليمنى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

المحكمة فى حيثيات حكم «قاتل نيرة أشرف»: «إذاعة الإعدام على الهواء»

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

موظف في حيثيات إعدام قاتل «نيرة»: «حاولت تلقينها الشهادة»

قاتل «نيرة أشرف» فى حيثيات إعدامه: «عملت موديل ونكثت بعهودها»

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولة الرئيس الأوروبية

د.أحمد الخميسى

حجرة ثالثة داخل الـقلب

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

صور

حصاد العنب

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلى

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين