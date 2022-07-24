إصابة سيدة صدمتها سيارة فى بلبيس بالشرقية

أصيبت ربة منزل بسحجات وكدمات وكسر بالساق اليمنى، إثر تعرضها لحادث تصادم أثناء عبورها الطريق بمنطقة الطيارة باتجاه بلبيس، في الشرقية.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول" ص. س .س" 53 عامًا مقيمة دائرة مركز بلبيس، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالساق اليمنى.

تبين من التحريات والفحص أثناء عبورها الطريق بمنطقة الطيارة اتجاه بلبيس صدمتها سيارة، مما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالساق اليمنى.