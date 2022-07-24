ضبط عامل ينقب عن الآثار فى منزله بقليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب.

وتبين وجود حفرة بعمق حوالي 7 أمتار وبقطر 2 متر، بحظيرة المنزل، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وتم التحفظ عليها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة المركز.

على الفور جرى إخطار اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وتوجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص، تم ضبط "ك. ح"، 39 سنة، عامل، ومقيم دائرة المركز، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة المركز.

وتبين أن المنزل عبارة عن طابق واحد، ووجد حفر داخل حظيرة المنزل بعمق حوالي 7 أمتار، وبقطر 2 متر، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على المكان والأدوات المستخدمة في الحفر.