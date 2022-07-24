الأحد 24 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اشتعال النيران فى سيارة ميكروباص بدمنهور

اشتعال النيران في
اشتعال النيران في سيارة مايكروباص
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شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، اشتعال النيران بشكل مفاجئ داخل سيارة «تومناية»، أثناء توقفها بجوار مقر الأحوال المدنية بشارع عبد السلام الشاذلي، دون وجود خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، وكذلك مواجهة امتداد النيران إلى السيارات المتوقفة بالشارع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ تمهيدًا لإحالته النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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