الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجر مواشي ونجله لحيازتهما هيروين في الشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة تاجر مواشي وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازة مواد مخدرة [هيروين] بقصد الإتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "محمد ر ر" - 44 عامًا - تاجر مواشي، ونجله "السيد" 22 عامًا - عامل مقيمان دائرة مركز بلبيس، لحيازتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض مطواة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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