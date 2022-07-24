حبس تشكيل عصابى يتاجر فى المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض "سنجة".

كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على السلاح الأبيض المضبوط، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكرا لممارسة نشاطهما الاجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والشادو"، وحيازة أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كل من "إ. س. ح"، 29 سنة، عاطل، وشهرته "العجوز"، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"ع. س. ح"، 48 سنة، وشهرته "العفريت"، سبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزتهما 500 جرام من مخدر الهيروين، و2500 جرام من مخدر الشادو، وسلاح أبيض "سنجة"، ومبلغ مالي و٢ هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.