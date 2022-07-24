تفاصيل اعتراف المتهمين بخطف شاب بسبب كلب بالمعصرة

اعترف شخصان بخطف مواطن واحتجازه في شقة بالمعصرة، والتعدي عليه بالضرب بسبب سرقته كلبًا، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان الجزئية مضيفين أنه حاول الهرب بإلقاء نفسه من مكان مرتفع.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبالها عاملًا مصابًا بجروح وكدمات وكسور متفرقة، ولا يمكن استجوابه إثر ادعاء سقوطه.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "والد المصاب"، وقرر بسابقة قيام شخصين، بالحضور لمسكنه، وقررا له بقيام نجله المصاب بسرقة "كلب" خاص بأحدهما من داخل مسكن الآخر.

وعقب ذلك قاما باصطحاب نجله بدعوى الإرشاد عن مكان الحيوان الأليف "كلب"، واحتجازه داخل شقة تحت الإنشاء ملك أحدهما بذات العقار محل سكنه والتعدى عليه بالضرب وأثناء ذلك قام المصاب بإلقاء نفسه من شرفة الشقة فى محاولة للفرار منهما مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة وارتكاب المشكو في حقهما للواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.