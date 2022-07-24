حبس المتهمين بالتعدى على شخص وتصويره بسبب مليون جنيه

أمرت النيابة العامة في السلام، اليوم الأحد، بحبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باحتجاز صاحب عقار والتعدي عليه بسبب مليون جنيه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات عما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم، بتضرره من شخص "له معلومات جنائية"، ونجله، لقيامهما باستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنهما والتعدي عليه بالضرب دون حدوث إصابات وتقييده بالحبال وتجريده من ملابسه وتصويره باستخدام هاتف محمول لوجود خلافات مالية بينهم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة الثاني الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة يحوي على مقطع الفيديو المُشار إليه الخاص بالمجني عليه.



وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيداها، وأقر المتهم الأول بأنه نظرًا لوجود معاملات تجارية بينه وبين المجني عليه وقيام الأخير بالتحصل منه على كمية من الفاكهة تقدر قيمتها بحوالي (1,700,000 جنيه)، لتصديرها بالخارج إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المالي.

وفي سبيل ذلك قام بالاشتراك مع نجله "المتهم الثاني" لاستدراجه بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما، وفور حضوره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها سالفا الذكر بارتكاب الواقعة لابتزازه وإجباره على رد المبلغ المالي وبمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.