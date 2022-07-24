الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة السيارات فى الإسماعيلية

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحبس المتهم بسرقة إطارات السيارات وبيعها بنصف الثمن للاستفادة منها ماديا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً سرقة إطارات إحدى السيارات أثناء توقفها أمام مستشفى الجامعة بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة إطار سيارة خاصته "ملاكى" حال توقفها أمام باب مستشفى الجامعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة إطار سيارة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة خاصته المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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