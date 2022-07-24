الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2 مليار دولار يطيحان برؤساء «إيفرجراند» الصينية للتطوير العقارى

إيفرجراند
إيفرجراند
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أعلنت شركة التطوير العقاري الصينية "تشاينا إيفرجراند" المتعثرة، أن رئيسها التنفيذي ومديرها المالي استقالا بعد أن كشفت النتائج الأولية لتحقيق أن ملياري دولار تخص وحدة العقارات التابعة لها أعيد توجيهها إلى المجموعة.

الخبر الذي أعلن يوم الجمعة يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من ديون بقيمة 310 مليارات دولار.

وقالت الشركة، إن الرئيس التنفيذي شيا هايجون، والمدير المالي بان دارونج استقالا على خلفية تورطهما في ترتيبات لاستخدام الأموال كضمان لسلسلة من القروض.

وأوضحت الشركة، أن الأموال أعيد توجيهها إلى إيفرجراند عبر طرف ثالث.

وتضمنت القروض ثلاث مجموعات من الودائع، لم تكشف الشركة عن هوية الطرف الثالث.

وتناقش الشركة مع الشركة الفرعية إيفرجراند للخدمات العقارية خطة سداد المبالغ المتعلقة بالتعهدات.

وتهدف الخطة بشكل أساسي إلى مقاصة المبالغ ذات الصلة عن طريق نقل أصول المجموعة إلى إيفرجراند للخدمات العقارية.

وفي ضوء النتائج الأولية المذكورة، قالت المجموعة إنها ستنظر في تعيين مستشار للرقابة الداخلية لإجراء مراجعة شاملة لأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.

وتعرضت شركة إيفرجراند، وهي أكبر مطور عقاري مدين في العالم، لضغوط بعد أن أمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مطوري العقارات بخفض مديونياتهم.

وتسعى السلطات إلى توجيه الصناعة نحو وتيرة تنمية أكثر استدامة بعد سنوات عديدة من النمو المدفوع بالتحفيز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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