ليبيا.. اشتباكات بين العمليات المشتركة ومجموعة مسلحة بقيادة أبو سنينة وأرجوبة

اتهمت قوة العمليات المشتركة مجموعة تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بالاعتداء المسلح عليها يوم السبت، في منطقة زريق بمصراتة.

وقالت "العمليات المشتركة" في بيان إن المجموعة التي وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" يقودها كل من عبدالله أبو سنينة وعبد الباسط أرجوبة، موضحة أن المجموعة استوقفت دوريات للعمليات للمشتركة على الطريق الساحلي، وفتحت النيران عليها مما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر القوة.

وأضاف البيان أنه جرى التعامل مع الطرف الآخر وإخلاء المكان، فيما لاذت المجموعة المسلحة بالفرار بين المزارع.

واعتبرت "العمليات المشتركة" أن هذه الأفعال التي وصفتها بـ"الاستفزازية"، "هدفها واضح ولا يمكن الصمت عنها كونها تأتي في وقت حرج، ومسعى عديد الأطراف إلى إدخال المدينة في نار الفتنة"، محملة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والنائب العام المسؤولية الكاملة.

وشددت على أنها ستتعامل بكل قوة وحزم لمنع تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.