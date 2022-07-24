الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‎بايدن يرفض تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى منعا للانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة

صواريخ بعيدة المدى
صواريخ بعيدة المدى
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أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس مستعدا لتسليم أوكرانيا صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر في ظل سعيه لتجنب حرب عالمية ثالثة.

 

وقال سوليفان في كلمة خلال منتدى "آسبن" الأمني: "هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها إلى 300 كيلومتر".

 

وأضاف أن بايدن "يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها، ولكن التحدي الآخر هو ألا ينتهي بنا المطاف في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة ".

 

وكانت الولايات المتحدة سلمت كييف 12 راجمة من طراز HIMARS MLRS، فيما أعلنت يوم الجمعة عن تسليم مرتقب لأربع راجمات أخرى من هذا الطراز.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عن تدمير 4 راجمات من طراز HIMARS MLRSسلمت للقوات الأوكرانية من الولايات المتحدة بأسلحة دقيقة التوجيه.

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