العثور على جثتين لشخصين مسنين بأرض زراعية فى الهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثتين لشخصين في أرض زراعية، بظروف غامضة بمنطقة الهرم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين في قطعة أرض زراعية بالهرم، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث وعثروا على الجثتين.

وبإجراء المعاينة الأولية لموقع الجريمة، وتكثيف التحريات من قبل رجال البحث، أمكن تحديد هوية الجثتين حيث أنهما يرجعان لشخصين أحدهما يبلغ من العمر 83 عامًا، والآخر عمره 73 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفحة التشريحية وتحديد سبب الوفاة.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، التحريات المكثفة، لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد ومعرفة مرتكبها، حيث استمع رجال الأمن لأقوال الجيران والمتواجدين في مسرح الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث، وإخطار الجهات المختصة، التي تولت التحقيقات في الواقعة، وناظرت الجثتين، وصرحت بدفنهما فور الانتهاء من إعداد تقرير الصفحة التشريحية وتحديد سبب الوفاة.