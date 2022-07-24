الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول سابق فى البنتاجون: رد فعل واشنطن على صاروخ سارمات الروسى يعبر عن ضعفها

صاروخ سارمات الروسى
صاروخ سارمات الروسى
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اعتبر المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مارك شنايدر أن موقف واشنطن حيال تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صاروخ سارمات يعبر عن ضعفها.

 

وقال شنايدر في مقال في مجلة "ذا ناشيونال انترست" إن "السلطات الأمريكية أبدت ضعفا في ردها على تصريحات بوتين حول صاروخ "سارمات" الباليستي الروسي".

 

وأعرب عن استغرابه من حقيقة أن "واشنطن ووزارة الدفاع الأمريكية لم يروا تهديدا للبلاد في اختبار روسيا لهذه الأسلحة".

 

وسأل: "هل الغرب مستعد لصاروخ روسي ثقيل كصاروخ "سارمات" العابر للقارات؟".

 

في مقالته، اقتبس عن الكاتب جوش روغان من صحيفة "واشنطن إكزامينر" الذي وصف الأمر بأنه "مثال جيد على كيفية محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استرضاء روسيا".

 

فيما اعتبر أن تصريح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي "تهنئة" على نجاح عملية إطلاق الصاروخ.

 

وأشار إلى أن "روسيا تريد نشر 20 فوجا من صواريخ "سارمات" بحلول عام 2027 ، والتي ستضم 46 صاروخا.

 

 وحذر المحلل من أن "46 من صواريخ "سارمات" تكفي لاستهداف القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية".

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