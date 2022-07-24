متحدثة الخارجية الروسية تنشر صورة من قلب القاهرة: مدينة لا تنام

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورا للعاصمة المصرية القاهرة.

ماريا زاخاروفا

وعلقت زاخاروفا على الصور التي نشرتها على قناتها في "تيليجرام": "القاهرة التي لا تنام أبدا، خلال الليل في المدينة تنساب الموسيقى وتصدح الأغاني المختلفة وتُسمع أبواق السيارات".

القاهرة

ووصلت زاخاروفا ضمن وفد رسمي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة في زيارة رسمية، خلال جولة أفريقية تستغرق 5 أيام، والتي سيزورون خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا.