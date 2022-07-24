الأحد 24 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحدثة الخارجية الروسية تنشر صورة من قلب القاهرة: مدينة لا تنام

القاهرة ليلا
القاهرة ليلا
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نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورا للعاصمة المصرية القاهرة.

ماريا زاخاروفا

وعلقت زاخاروفا على الصور التي نشرتها على قناتها في "تيليجرام": "القاهرة التي لا تنام أبدا، خلال الليل في المدينة تنساب الموسيقى وتصدح الأغاني المختلفة وتُسمع أبواق السيارات".

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القاهرة

ووصلت زاخاروفا ضمن وفد رسمي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة في زيارة رسمية، خلال جولة أفريقية تستغرق 5 أيام، والتي سيزورون خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا.

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