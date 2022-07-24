«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 24 يوليو 2022

الأحد 24 يوليو يتزامن مع عودة الموظفين من الأجازة الأسبوعية، لذا يتسألون عن حالة الطقس اليوم في الساعات الأولى من اليوم، لا سيما مع اشتداد موجة الحرة التي تبلغ ذروتها هذه الأيام .

الأرصاد تحذر من حالة الطقس على مدار أسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، من صباح الأحد 24 يوليو وحتى الجمعة 29 يوليو 2022، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، ويبلغ ذروته في صعيد مصر تأثرًا بخماسين هندية.

وتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

تحذير من الشبورة المائية الأحد 24 يوليو

وناشدت الأرصاد قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة خلال الساعات الأولى من الصباح لانتشار الشبورة المائية الخفيفة خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية تجنبًا للتصادمات.

الحرارة تسجل 45 درجة مئوية وتحذيرات للتحرك في ساعات النهار

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تسجل القاهرة الكبرى الأحد 36 درجة مئوية في الظل، بينما تكون درجات الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية، وتسجل مدينة الإسكندرية 32 درجة مئوية في الظل.

بينما تسجل درجات الحرارة المحسوسة 35 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 43 درجة، أما درجات الحرارة المحسوسة تسجل 44 درجة مئوية.

ارتفاع نسبة الرطوبة في ربوع مصر الأحد 24 يوليو

وأعلن خبراء الأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية وزيادة الفرق بين الدرجة الفعلية والمحسوسة وتأتي نسب الرطوبة الأحد 24 يوليو كالأتي:

تصل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى 82% خلال ساعات الليل و40% نهارًا.

تسجل الرطوبة 90% على محافظات السواحل الشمالية ليلًا و55% نهارًا

تنخفض معدلات الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 30% ليلًا و15% نهارًا.

ويقدم «الدستور»، في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة وبعض المحافظات الأحد 24 يوليو وباقي أيام الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 24 يوليو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 -المحسوسة 39

الوجه البحرى العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 39-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 39-المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 43-المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 25 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 -المحسوسة 38

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 36

جنوب سيناء العظمى 39-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 39-المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 43-المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 26 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 -المحسوسة 38

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 36

جنوب سيناء العظمى 38 -المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 40 -المحسوسة 42

جنوب الصعيد العظمى 43-المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 27 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 -المحسوسة 39

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 36

جنوب سيناء العظمى 39-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 40-المحسوسة 42

جنوب الصعيد العظمى 43-المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 28 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 -المحسوسة 39

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 36

جنوب سيناء العظمى 40 -المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 40 -المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 40 -المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 29 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 -المحسوسة 39

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 36

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 40-المحسوسة 42

جنوب الصعيد العظمى 44-المحسوسة 45