الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير خارجية روسيا يصل إلى القاهرة فى زيارة رسمية

سيرجي لافروف وزير
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
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وصل مطار القاهرة الدولي مساء السبت، سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق 24 ساعة.

 

ووصل “لافروف” على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات الوصول باستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله عدد من المسئولين.

 

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الروسي خلال زيارته مع عدد من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

ويبدأ “لافروف" جولته الأفريقية التي تستغرق 5 أيام بزيارة مصر، وسوف يزور خلال الجولة الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، وسوف يلقي لافروف كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية.

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وائل لطفي

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