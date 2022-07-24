دعاء الفجر.. أدعية لجلب الرزق ودعاء فقد الأشياء

يهتم المسلمون بتحري أوقات إجابة الدعاء؛ لذا يهتموا بالبحث عن دعاء الفجر للتقرب إلى الله في هذه الأوقات المباركة.



ويمكن للمسلمون ذكر دعاء الفجر في الثلث الأخير من الليل وحتى آذان الفجر، ويستطيع قول دعاء الفجر بالصيغ التي ذكرت في الأحاديث النبوية، كما يمكن قول دعاء الفجر كما يخطر على بال المسلم بذكر مسألته وحاجته لله.

دعاء الفجر

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، أعوذ بالله مما أخاف واحذر، الله ربي لا أشرك به شيئاً: عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.



اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل جبّار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء.

اللهم أرزقنى رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائى من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولى المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي.

دعاء فقد الأشياء

يستطيع المؤمن تحري وقت إجابة دعاء الفجر و ترديد دعاء فقد الأشياء إذا فقد شئ ثمين يستطيع قول:

* اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي.

* كما يمكن أن يردد: اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، ورد على ضالتي بقدرتك وسلطانك.

*اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منَه ولا في الاخرة عليه تبعه ورد إلى ضالتي برحمتك يا ارحم الراحمين.



دعاء الصباح للرزق

*اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

*اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي.