أمن المنيا ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع لجنة المصالحات في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، في الصلح بين عائلتين في خصومة ثأرية، إحداهما من عزبة المرجوشي بمركز مطاي، والطرف الثاني من قرية التوفيقية بمركز سمالوط.

وتعود أحداث الخصومة، إلى اشتباكات بالشوم والأسلحة البيضاء بين مجموعة من شباب العائلتين، أسفرت عن وقوع العديد من المصابين في الجانبين، وتدخلت أجهزة الأمن وقتئذ لفضها.

واستطاعت لجنة المصالحات لتقريب وجهات النظر بين العائلتين لحقن الدماء، والحد من وقوع الخصومات الثأرية.