السبت 23 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنيا ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين

أمن
أمن
ads

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع لجنة المصالحات في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، في الصلح بين عائلتين في خصومة ثأرية، إحداهما من عزبة المرجوشي بمركز مطاي، والطرف الثاني من قرية التوفيقية بمركز سمالوط. 

وتعود أحداث الخصومة، إلى اشتباكات بالشوم والأسلحة البيضاء بين مجموعة من شباب العائلتين، أسفرت عن وقوع العديد من المصابين في الجانبين، وتدخلت أجهزة الأمن وقتئذ لفضها.

واستطاعت لجنة المصالحات لتقريب وجهات النظر بين العائلتين لحقن الدماء، والحد من وقوع الخصومات الثأرية.

مصالحات الأسلحة البيضاء مصابين خصومة ثأرية الأجهزة الأمنية المصالح الخصوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

«الصحة» تكشف موقف مصر الوبائى من فيروس جدرى القرود

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

أمن المنيا ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين

تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولة الرئيس الأوروبية

د.أحمد الخميسى

حجرة ثالثة داخل الـقلب

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين

إسرائيل تعرض فيلمًا عن سعاد زكي: يهودية مصرية وحفيدتها تعيش في تل أبيب