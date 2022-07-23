سقوط نجار مسلح من الطابق الخامس فى الغربية

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية سقوط حداد مسلح من الطابق الخامس بعد أن اختل توازنه وسقط أرضا وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة وتم نقله لمستشفى طوارئ جامعة طنطا.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط حداد مسلح من الطابق الخامس.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المصاب يدعى "ج.ن" نجار مسلح مقيم كفر ابو جندي مركز قطور، حيث اختل توازنه وسقط في الشارع وأصيب بكدمات وسحجات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.