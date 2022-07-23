السبت 23 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات في العثور على جثة مسن متحللة بالنزهة: لا شبهة جنائية

جثة
جثة
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كشفت المعاينة الأولية لفريق النيابة العامة اليوم، حول واقعة العثور على جثة مسن من إحدى الدول العربية، متوفى داخل مسكنه فى دائرة قسم النزهة، وجثته فى حالة تحلل، عن أنه لا توجد أى آثار عنف أو كسر نوافذ أو باب الشقة ملكه التى عثر عليه بداخلها، بالإضافة إلى عدم سرقة أى شيء من محتويات الشقة، بما يشير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة من الأهالي فى المنطقة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لمسن يحمل الجنسية الليبية داخل غرفة نومه، تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

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