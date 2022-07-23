السبت 23 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإفراج عن 727 سجينًا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

جريدة الدستور
ads

عقد قطاع الحماية المجتمعية، اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (727) نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط الإفراج، بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو لعام 2022م.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

«الصحة العالمية» تعلن جدرى القردة حالة طوارئ صحية عالمية

أمير قطر ونائبه يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

سر الشقة 105.. كيف سقط القاضى المتهم بقتل شيماء جمال بعد رحلة هروب 10 أيام؟

ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

سياسي ليبي لـ«الدستور»: اشتباكات طرابلس جرس إنذار.. ويجب نزع سلاح المليشيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين

إسرائيل تعرض فيلمًا عن سعاد زكي: يهودية مصرية وحفيدتها تعيش في تل أبيب