الإفراج عن 727 سجينًا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

عقد قطاع الحماية المجتمعية، اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (727) نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط الإفراج، بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو لعام 2022م.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.