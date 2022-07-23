وائل لطفى يكتب: نجيب محفوظ أشجع الشجعان

خطأ كبير ارتكبته صفحة «محمد حسنين هيكل» بنشر مقال من مدونة مجهولة يتهم الأستاذ نجيب محفوظ بالجبن!! ويضم إليه فى هذا الاتهام المفكر الكبير زكى نجيب محمود.. الصفحة بشكل عام صفحة محترمة وهى تنشر الموضوعات التى يرد فيها ذكر الأستاذ هيكل كنوع من التخليد لذكراه.. لكن ناشر الصفحة وقع فى خطأ كبير حين نشر رأيًا غير موضوعى يدّعى أن الأستاذ نجيب محفوظ خاف أن ينشر رواية «أولاد حارتنا» وأن الأستاذ هيكل هو الذى نشرها بشكل يومى.. وهو رأى يخلط الحق بالباطل.. فالأستاذ نجيب محفوظ كتب الرواية كاملة دون أى تدخل من الأستاذ هيكل أو معرفة منه بموضوع الرواية الشجاع والذى هو مسئولية وإبداع الأستاذ نجيب محفوظ من الألف إلى الياء، وقد تقدم الأستاذ نجيب بالرواية واستلمها منه مدير تحرير الأهرام على حمدى الجمال وبدأ نشرها أسبوعيًا، وبعد فترة من النشر بدأ بعض القراء إرسال رسائل تعترض على مضمون الرواية لبعض الصحف، وتقدم أحدهم بشكوى للجنة «الدفاع عن الدين الإسلامى»، وهى لجنة كان يرأسها محمد الغزالى والسيد سابق وهما إخوانيان سابقان أصبحا مديرين فى وزارة الأوقاف بعد أن تركا الإخوان.. وقد أعدا تقريرًا يكفر الرواية.. واعتبر الأستاذ هيكل أن هذه ضربة ضده هو من خصومه فاتخذ قرارًا بنشر الرواية بشكل يومى حتى ينتهى من النشر قبل إصدار التقرير الذى يكفر الرواية.. وكما نرى فإن الأستاذ نجيب محفوظ لم يجبن ولم يطلب إيقاف النشر.. ولكنه كرجل يلتزم بكلمته التزم بوعد أعطاه لصبرى الخولى الممثل الشخصى للرئيس جمال عبدالناصر الذى قابله ونقل له طلب الرئيس بعدم طبع الرواية فى مصر.. وهو وعد التزم به حتى بعد وفاة جمال عبدالناصر.. حيث نشرت الرواية فى بيروت وظلت تطبع هناك حتى فاز نجيب محفوظ بنوبل، وأصدرت دار الشروق طبعة من الرواية اشترط نجيب محفوظ أن تكون بمقدمة لشيخ الأزهر.. لكن الشيخ محمد سيد طنطاوى قال إنه ليس ناقدًا أدبيًا وإن الأزهر لا علاقة له بشئون الأدب وإنه لا يعترض على طبع الرواية.. فكتب المقدمة المفكر الإسلامى أحمد كمال أبوالمجد.. وكما نرى فقد اتسم نجيب محفوظ بشجاعة بالغة منذ فكر فى كتابة الرواية وحتى التزامه بكلمته مع الرئيس عبدالناصر.. ثم تلقيه طعنة سكين فى رقبته من جاهل لم يقرأ الرواية.. لكن الأستاذ نجيب محفوظ قال إنه يسامحه بعد ساعات من الحادث.. ولا أعرف أين هو الجبن الذى يتسم به نجيب محفوظ الذى ظل يكتب حتى النفس الأخير ويدرب يده العاجزة على ممارسة فعل الكتابة.. أحب الأشياء إليه؟.. إننى أحترم صفحة «محمد حسنين هيكل» وأتابعها يوميًا، وأظن أن نشرها هذا المقال المجهول والجاهل هو سقطة كبيرة يليق بمن وقع فيها أن يعتذر عنها كما هى عادة الكبار دائمًا حين يخطئون.. أو هكذا تعلمنا من الأستاذ هيكل نفسه.