السبت 23 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجبة «لبن رايب» تسمم 4 من أسرة واحدة بسوهاج

مستشفى
مستشفى
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أصيبت ربة منزل وثلاثة أطفال، بتسمم غذائي، اليوم السبت، إثر تناولهم «لبن رايب»، تم إعداده بالمنزل، بالمراغة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد إسماعيل، مفادها وصول أسرة مكونة من 4 أشخاص، مُصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة "سناء. م. م"- 47 سنة- ربة منزل، و"سماح. م. ع"- 16 سنة، و"السيد. م. ع"- 14 سنة، و"شريف. م. ع"- 10 سنوات"، بحالة تسمم غذائي؛ إثر تناولهم مشروب لبن رايب تم إعداده بالمنزل.

وبسؤالهم أفادوا بتناولهم وجبة طعام منزلي عبارة عن لبن رايب، ونفوا الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تسمم غذائي مشروب لبن رايب مركز المراغة محافظة سوهاج

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