السبت 23 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات البحرية تنظم زيارات لعدد من السفن للدول الصديقة والشقيقة

القوات البحرية
القوات البحرية
ads

نظمت القوات البحرية زيارات لأطقم السفن البحرية التابعة لكل من رومانيا وتونس والجزائر، وذلك أثناء انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية قبل استكمال رحلاتها البحرية، ­­­­­­­­­­­­فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطيد العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

واستقبل اللواء بحرى أ ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية قادة وعدد من ضباط السفن الحربية بمقر  قيادة القوات البحرية برأس التين وأعرب عن تقديره وترحيبه بهم فى بلدهم الثانى مصر، مشيداً بعمق العلاقات التى تربط القوات البحرية بنظيرتها الرومانية والتونسية والجزائرية،  كما تم تبادل الدروع التذكارية فى ختام اللقاء.

كما تم تنظيم زيارات لأطقم السفن إلى الكلية البحرية وعدد من السفن البحرية المصرية  للإطلاع على ما وصلت إليه القوات البحرية من تطورات فى البنية التحتية ومنظومة التسليح بما يسهم فى تبادل الخبرات، فضلاً عن تنظيم عدد من الجولات السياحية والترفيهية للتعرف على أهم المعالم الأثرية والتاريخية بجمهورية مصر العربية.

فى سياق متصل، قام السفير الرومانى بالقاهرة ميهاى ستيفان ستوبارو وعدد من أعضاء الجالية الرومانية بزيارة السفينة الرومانية، وحضور مأدبة عشاء مع طاقمها، وأشاد السفير الرومانى بالزيارة لما لها من دور إيجابى فى دعم أواصر المحبة والإخاء والتواصل مع أبناء الجالية بمصر مما يبرز حسن ضيافة الدولة المصرية لكافة الجنسيات على أراضيها.

يأتى ذلك تأكيدا على اهتمام القوات المسلحة بدعم علاقات التعاون المثمر والبناء مع الجاليات الأجنبية بما ينمى سبل الترابط مع الدول التي تربطها مصالح مشتركة بجمهورية مصر العربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. موعد ظهورها

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-7-2022

هنأتها وكالة الفضاء.. قصة سارة صبرى أول رائدة فضاء مصرية

وفاة أخ بعد شقيقه بساعة واحدة.. والمئات يشيعون الجنازة فى الفيوم (صور)

العثور على رضيع حديث الولادة بالقرب من كورنيش قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين

إسرائيل تعرض فيلمًا عن سعاد زكي: يهودية مصرية وحفيدتها تعيش في تل أبيب

العصا والجزرة.. كيف تتعامل إسرائيل مع ملف العمالة الفلسطينية؟