أب يتهم ابن شقيق زوجته بالتعدي الجنسي على نجلته بالدقهلية

اتهم ولي أمر في محضر ابن شقيق زوجته بالتعدي الجنسي على نجلته البالغة من العمر 14 عامًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج في قرية كفر الخوازم التابعة لمركز طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء ايهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا من المدعو "السيد.م.ش" 34 سنة ومقيم قرية "كفر الخوازم" وبرفقته نجلته شهد 14سنة، بدون مؤهل، ومقيمة بذات القرية بقيام نجل خال نجلته "عطية.ج.ر"21سنة عامل، ومقيم قرية " مشاة البدوي، بمعاشرة نجلته معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها بمنزل جدها لوالدتها الكائن بذات القرية، وبسؤال نجلته أيدت ذات المضمون، وأن ذلك برضاها.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لارتباطهما بعلاقة عاطفية.