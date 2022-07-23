بالخطوات.. استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2022 أونلاين

بطاقة الخدمات المتكاملة، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، خلال هذه الفترة ويهتم به شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يبحث الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ورابط التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، وشروط التقديم على كارت الخدمات المتكاملة، باعتبار البطاقة الطريقة الوحيدة لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، بعد التعديلات الأخيرة على قانون ذوي الإعاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2022 (المستندات ورابط التقديم)

وفى هذا التقرير، يستعرض موقع "الدستور"، كافة المعلومات الخاصة بكيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، والفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية حجز قومسيون طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وموقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى، قد أتاحت في وقتٍ سابق رابطًا خاصًا لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة.

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء بشكل كامل من ميكنة نموذج التقييم الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك تم تصنيفها وفقا للفئات العمرية، بالإضافة لتصنيف التقييم الوظيفي، لإجراء الربط الشبكي للأطراف المعنية بتوقيع الكشف الطبي والوظيفي للمواطنين، وفقا لبنود القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

إعاقات المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ إعاقات المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة، الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل:

الجمع بين معاشين الإعفاء من الضرائب. - الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات. الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين وهي الميزة الأكبر التي يسعى لها ذوي الاحتياجات لتسهل حياتهم - التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية وهو حق دستوري - الكشف المجاني في المستشفيات. - الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

فيما قد أوضحت وزارة التضامن، الخطوات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.. وهى كالتالى:

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

1- تقديم الطلب والتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة من هـــــــــــنا

2- تسجيل البيانات الشخصية بكل دقة، باعتبارها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب. وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ممسوحة "scan”

3- ملء استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة.

4- الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك. ويجب الاحتفاظ به.

5- الاستعلام عن حالة الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

كارت الخدمات المتكاملة 2022

وفقًا للموقع الإلكترونى الخاص بتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة، فإنه يمنحك ثلاث خدمات.. وهم:

- تقديم طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــــا

- الإستعلام من طلب من خلال الرابط التالى.. اضغط هنــــــــــــــــا

- حجز موعد من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــا

بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

1- أوضحت وزارة التضامن، خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يبدأ من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي. اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا

2- يجب مراعاة أن يتم التسجيل من جهاز متصل بطابعة لطباعة استمارة التسجيل، ويجب كتابة الرقم القومي والانتظار قليلًا حتى تتم المراجعة، وظهر أمامك أيقونة «كتابة باقي البيانات».

3- تتولى لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي على الشخص الذي تم تسجيله.

4- حال الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة، واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

5- يسجل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي. اضغط هنــــــــــــــــــــــا

المستندات الرسمية المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

1- تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.

3- تقديم 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.