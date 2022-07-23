السبت 23 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة النهضة NUB تفتح الباب أمام طلابها للدراسة بجامعة نورث كنتاكي الأمريكية والحصول على شهادة تخرج من الجامعتين

جريدة الدستور
ads

◄ الدكتور حسام الملاحي: التعاون مع جامعة نورث كنتاكي الأمريكية يمنح الطلاب شهادة معتمدة من الجامعتين

◄ رئيس جامعة النهضة: طلاب الجامعة لهم الحق في الدراسة بجامعة نورث كنتاكي لمدة عامين بالولايات المتحدة

◄ رئيس جامعة النهضة: طلاب الجامعة سيعاملون مثل طلاب جامعة نورث كنتاكي دون تحمل اي نفقات اضافية 
◄ الاتفاق بين جامعتي النهضة ونورث كنتاكي الأمريكية على منح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال

 

وقعت جامعة النهضة ببنى سويف مذكرة تعاون علمي مع جامعة نورث كنتاكي الأمريكية، وذلك في إطار رؤية جامعة النهضة في تقديم تجربة تعليمية عالمية داخل مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وكبرى الجامعات الدولية لتحقيق أكبر استفادة ونقل الخبرات العلمية والأكاديمية لما فيه فائدة الطلاب وتأهليهم لمختلف أسواق العمل بالداخل والخارج.


وأكد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة عضو مجلس الشيوخ أن الاتفاقية التي وقعتها جامعة النهضة تشمل 3 محاور رئيسية أولهما يشمل اتفاقية إطار عام للتعاون بين الجامعتين في المجال الأكاديمي والعلمي والبحثي والتبادل الطلابي.
وأضاف أن المحور الثانية من مذكرة التعاون يشمل التعاون بين كلية إدارة الاعمال بجامعة النهضة وكلية إدارة الاعمال بجامعة نورث كنتاكي، حيث يتم منح الطالب شهادتين من الجامعتين علي أن يقوم الطالب بدارسة السنة الأولي والثانية بجامعة النهضة ويدرس السنة الثالثة والرابعة بجامعة نورثر كنتاكي في الولايات المتحدة على أن يعامل الدارس معاملة المواطن الأمريكي أثناء الدراسة هناك، لافتا إلى أن هذا الاجراء له عظيم الأثر في تقليل التكاليف الدراسية على الطالب المصري.
وتابع قائلا، إنه في نهاية فترة الدراسة سوف يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس من كلتا الجامعتين في تخصصات المحاسبة وإدارة الاعمال والاقتصاد.
ونوه الدكتور حسام الملاحي إلى أن المحور الثالث من الاتفاقية يتضمن التعاون في منح درجة الماجيستير المهني في إدارة الأعمال على أن  يدرس الطالب بكلتا الجامعتين ويحصل على شهادتين من جامعتي النهضة ونورث كنتاكي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

«الموت الأسود» يبدأ من الصين.. احذروا «لدغة البرغوث»

اتحاد العمال: جولات الرئيس الدولية تؤكد على المناخ الاستثماري الأمن

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. موعد ظهورها

بعد إصابته بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبدالخالق

آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

العصا والجزرة.. كيف تتعامل إسرائيل مع ملف العمالة الفلسطينية؟

إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى كفر قدوم

سوريا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية في دمشق