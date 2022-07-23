السبت 23 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتاريخ والمناسبة.. الإجازات الرسمية المتبقية فى 2022 بعد 23 يوليو

أجازة
أجازة
ads

يحتفل المصريون، اليوم السبت، 23 يوليو 2022، بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذلك بعد أن أقر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا وزاريًا الثلاثاء، بمقتضاه اعتبار السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو، وهي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو.

الإجازات المتبقية في 2022 بعد إجازة 23 يوليو 

وبدأ المصريون يكثفون البحث عن الإجازات المتبقية في 2022 كي يلتقطوا أنفاسهم من أرق العمل وإجهاد الانتظام فيه لذا في السطور الآتية يقدم الدستور الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في 2022.

 

 

الإجازات الرسمية لعام 2022 لموظفي القطاع الحكومي والخاص

عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية فى 2022

الإجازات المتبقية فى 2022 بعد إجازة ثورة 23 يوليو

بالتاريخ والمناسبة ..الإجازات المتبقية في 2022

وهي الإجازات التي يحصل عليها العاملون في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وهي كالتالي :

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

البداية من الاحتفال برأس السنة الهجرية 1444، من المرتقب أن يكون احتفال رأس السنة الهجرية السبت الموافق 30 يوليو 2022، ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1443هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1444 هـ فلكيًا يوم السبت 30 يوليو 2022 م، حسب التوقعات الفلكية التي أعلنت رسميًا.

 

إجازة النصر 6 أكتوبر

يأتي بعد ذلك الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر وعيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣) يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 وهي أجازة رسمية مناسبة وطنية يحتفل بها المصريون والعرب.

 

إجازة عيد المولد النبوي الشريف 1444 هجرية

في شهر أكتوبر أيضًا يأتي المولد النبوي 1444 وهو إجازة رسمية في القطاعين، العام والخاص، ويأتي موعد المولد النبوي 2022 فلكيا في شهر أكتوبر من العام الجاري، وتحديدا في يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، وقد أعلن الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن إجازة المولد النبوي الشريف ستكون الأخيرة التي يحصل عليها الموظفون خلال عام 2022.

 

كم يوم إجازة حتى نهاية 2022؟

بحسب تقويم 2022 هناك 34 يوم راحة أسبوعية رسمية حتى نهاية عام 2022 للعاملين في القطاع الحكومي والبنوك والذين يأخذون راحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي إجازة روتينية.

23 يوليو ثورة 23 يوليو إجازة 23 يوليو الإجازات المتبقية لإجازات الرسمية الإجازات المولد النبوي

مواد متعلقة

الإجازات المتبقية فى 2022 بعد إجازة ثورة 23 يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

«الموت الأسود» يبدأ من الصين.. احذروا «لدغة البرغوث»

اتحاد العمال: جولات الرئيس الدولية تؤكد على المناخ الاستثماري الأمن

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. موعد ظهورها

بعد إصابته بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبدالخالق

آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

العصا والجزرة.. كيف تتعامل إسرائيل مع ملف العمالة الفلسطينية؟

إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى كفر قدوم

سوريا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية في دمشق