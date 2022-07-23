بالتاريخ والمناسبة.. الإجازات الرسمية المتبقية فى 2022 بعد 23 يوليو

يحتفل المصريون، اليوم السبت، 23 يوليو 2022، بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذلك بعد أن أقر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا وزاريًا الثلاثاء، بمقتضاه اعتبار السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو، وهي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو.

الإجازات المتبقية في 2022 بعد إجازة 23 يوليو

وبدأ المصريون يكثفون البحث عن الإجازات المتبقية في 2022 كي يلتقطوا أنفاسهم من أرق العمل وإجهاد الانتظام فيه لذا في السطور الآتية يقدم الدستور الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في 2022.

بالتاريخ والمناسبة ..الإجازات المتبقية في 2022

وهي الإجازات التي يحصل عليها العاملون في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وهي كالتالي :

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

البداية من الاحتفال برأس السنة الهجرية 1444، من المرتقب أن يكون احتفال رأس السنة الهجرية السبت الموافق 30 يوليو 2022، ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1443هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1444 هـ فلكيًا يوم السبت 30 يوليو 2022 م، حسب التوقعات الفلكية التي أعلنت رسميًا.

إجازة النصر 6 أكتوبر

يأتي بعد ذلك الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر وعيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣) يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 وهي أجازة رسمية مناسبة وطنية يحتفل بها المصريون والعرب.

إجازة عيد المولد النبوي الشريف 1444 هجرية

في شهر أكتوبر أيضًا يأتي المولد النبوي 1444 وهو إجازة رسمية في القطاعين، العام والخاص، ويأتي موعد المولد النبوي 2022 فلكيا في شهر أكتوبر من العام الجاري، وتحديدا في يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، وقد أعلن الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن إجازة المولد النبوي الشريف ستكون الأخيرة التي يحصل عليها الموظفون خلال عام 2022.

كم يوم إجازة حتى نهاية 2022؟

بحسب تقويم 2022 هناك 34 يوم راحة أسبوعية رسمية حتى نهاية عام 2022 للعاملين في القطاع الحكومي والبنوك والذين يأخذون راحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي إجازة روتينية.