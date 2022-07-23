السبت 23 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة مهمات السكة الحديد في سوهاج

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
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جددت النيابة العامة حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية، بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

بداية أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضرًا من  قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث القسم، مفادها قيام  "علي . ا" عاطل، و" محمد . ا" عاطل، و"محمد . ص" عاطل- والسابق اتهامه في قضية سرقة- والمطلوب للتنفيذ عليه فـي قضيتي تبديد، و"إبراهيم . ا" عاطل- محبوس إحتياطياً بمركز البلينا على ذمة القضية ، ويقيمون جميعًا دائرة مركز البلينا.

وذلك لسرقتهم مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد من خط مهمل وغير مستغل بمحطة سكة حديد البلينا.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز البلينا، باستهداف منزل المتهمين، أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث، وعثر بمنزل الأول على مهمات مصلحية خاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عبارة عن نصف فلنكة خشبية تزن حوالي 30 كيلو جرام، ومفتاح إنجليزي و2 شاكوش.

أقروا المتهمين بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الرابع، وأن الأدوات المضبوطة هي المستخدمة في الواقعة، قرروا قيامهم ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة ويدعى "عرفات .ج"، تاجر خردة - ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج سرقة مهمات السكك الحديدية

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