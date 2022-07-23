زيلينسكى: أوكرانيا تجنى 10 مليارات دولار بعد استئناف تصدير الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن حوالي 20 مليون طن من محصول الحبوب في العام الماضي ستقوم كييف بتصديرها، بعد اتفاق تصدير الحبوب الروسية الأوكرانية.

وحبما نقلت وسائل الإعلام فقد توقع زيلينسكي أن تحقق أوكرانيا أكثر من 10 مليارات دولار بعد استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مسؤولية الأمم المتحدة أن تضمن احترام اتفاق تصدير الحبوب.

ووقعت روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.