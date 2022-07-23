السبت 23 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: أوكرانيا تجنى 10 مليارات دولار بعد استئناف تصدير الحبوب

زيلينسكى
زيلينسكى
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن حوالي 20 مليون طن من محصول الحبوب في العام الماضي ستقوم كييف بتصديرها، بعد اتفاق تصدير الحبوب الروسية الأوكرانية.

 

وحبما نقلت وسائل الإعلام فقد توقع زيلينسكي أن تحقق أوكرانيا أكثر من 10 مليارات دولار بعد استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

 

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مسؤولية الأمم المتحدة أن تضمن احترام اتفاق تصدير الحبوب.

 

ووقعت روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

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