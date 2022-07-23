لبنان.. اكتشاف 4 حالات إصابة بجدرى القرود

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية رصد 4 حالات إصابة بفيروس "جدري القردة" في لبنان، منها حالة في العاصمة بيروت، و3 حالات في محافظة جبل لبنان.

وأوضحت الوزارة- في بيان لها- أن المصابين الأربعة هم لبنانيون كانوا قد عادوا من السفر مؤخراً وفي أوقات مختلفة، موضحة أنّه تمّ عزل المرضى في منازلهم فيما تتم متابعة حالة من خالطهم.



وأشارت الوزارة إلى أنّه تمّ الإبلاغ عن 20 حالة يشتبه إصابتها بفيروس "جدرى القردة"، وكانت الوزارة قد أعلنت، قبل نحو شهر، تسجيل اول إصابة بـ "جدري القردة" في البلاد.

يذكرأن، سجلت جمهورية التشيك خلال الأسبوع الجاري حالتي إصابة بفيروس جدري القرود، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 16 حالة في الوقت الحالي.

وذكر راديو "براغ الدولي"، أن من بين الإصابات، 15 حالة تم تسجيلها في العاصمة التشيكية.



